Motociclista embiste a móvil policial, masculino hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró este martes 17 de diciembre de 2025 en la intersección de las calles 25 de Marzo y 25 de Mayo, ambas de tierra, en la ciudad de Las Flores, dejando como saldo a un motociclista con lesiones.

Según información oficial, por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta embistió a un móvil policial que circulaba por la mencionada intersección. A raíz del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al nosocomio local por una ambulancia del SAME, mientras que el personal policial involucrado resultó ileso.

En el lugar se realizaron las pericias correspondientes y se instruyó una causa por lesiones culposas, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, correspondiente al Departamento Judicial Azul. Asimismo, se dispuso la instrucción de actuaciones administrativas. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.