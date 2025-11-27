Las Flores
Una moto colisionó con un auto que salía de un garaje: conductor hospitalizado
Siendo aproximadamente las 19.40 horas de este miércoles, se produjo un accidente vial en la intersección de la Avenida San Martín y Martín Fierro. El hecho involucró a un automóvil y una motocicleta.
Según los primeros datos recabados, la motocicleta impactó contra el automóvil cuando este último se encontraba saliendo de un garaje.
A raíz del choque, el conductor del rodado menor sufrió lesiones que motivaron su traslado al Hospital local por parte del servicio de emergencias SAME. Personal policial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.
