Las Flores

Colisión entre una Amarok, una Hilux y un camión Mercedes-Benz en calles 25 de Mayo y Pellegrini

hace 2 minutos

En horas del mediodía, por razones que se tratan de establecer, se produjo una colisión que involucró a dos camionetas y un camión en la intersección de calles 25 de Mayo y Pellegrini.

El siniestro ocurrió cuando una Volkswagen Amarok, que circulaba por calle 25 de Mayo, impactó contra una Toyota Hilux que transitaba por calle Pellegrini en sentido contrario.

Producto del impacto, la Hilux —conducida por un masculino, acompañado por una femenina— colisionó posteriormente contra un camión Mercedes-Benz, que circulaba en la misma dirección, conducido por otro masculino.

Tras el hecho, la femenina fue trasladada de manera preventiva al nosocomio local en ambulancia del S.A.M.E., para su evaluación médica. Según se informó, todos los involucrados son mayores de edad y no se registraron personas lesionadas, más allá del traslado preventivo.

