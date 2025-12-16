Las Flores
Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En horas de la tarde de este martes 16, una mujer que circulaba en su motocicleta sufrió un accidente luego de embestir a un perro sobre la Av. Avellaneda, entre Azul y Av. Alvear. Como consecuencia del impacto, la conductora cayó al pavimento y fue asistida en el lugar por personal del SAME, que luego la trasladó al nosocomio local para recibir atención médica.
En el lugar también trabajó personal de la Policía Comunal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y colaboraron en el ordenamiento del tránsito mientras se atendía a la accidentada.
Siniestro vial en la Ruta Provincial 51: dos autos involucrados y un vuelco
El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación
Siniestro vial en la Ruta Provincial 51: dos autos involucrados y un vuelco
Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda
Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras