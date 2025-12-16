Motociclista resulta herida tras embestir a un perro en Av. Avellaneda

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este martes 16, una mujer que circulaba en su motocicleta sufrió un accidente luego de embestir a un perro sobre la Av. Avellaneda, entre Azul y Av. Alvear. Como consecuencia del impacto, la conductora cayó al pavimento y fue asistida en el lugar por personal del SAME, que luego la trasladó al nosocomio local para recibir atención médica.

En el lugar también trabajó personal de la Policía Comunal, quienes realizaron las diligencias correspondientes y colaboraron en el ordenamiento del tránsito mientras se atendía a la accidentada.