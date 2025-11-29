Connect with us
Noticias Las Flores

Falleció el herido de gravedad: las dos víctimas del accidente en Ruta 3 eran de Las Flores y San Miguel del Monte

Las Flores

Falleció el herido de gravedad: las dos víctimas del accidente en Ruta 3 eran de Las Flores y San Miguel del Monte

hace 31 minutos

Siendo aproximadamente las 14.10 horas, los Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de Vialidad fueron convocados de urgencia por un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3, en plena curva del trazado.

El siniestro se produjo entre un camión y un automóvil, dejando un saldo de extrema gravedad. En un primer momento, una de las personas que viajaba en el automóvil falleció en el lugar, mientras que otra fue trasladada al nosocomio local en estado crítico.

Horas más tarde, desde el hospital confirmaron que, pese al esfuerzo del equipo médico, el segundo ocupante del automóvil también falleció. De esta manera, son dos las víctimas fatales del violento impacto.

Según se informó, los dos ocupantes del automóvil, ambos masculinos que perdieron la vida eran oriundos de Las Flores y de San Miguel del Monte. El de nuestra ciudad iba como acompañante y tenia 35 años, mientras que el conductor 66.

Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades intervinientes.

Temas:
