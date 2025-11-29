Las Flores
Falleció el herido de gravedad: las dos víctimas del accidente en Ruta 3 eran de Las Flores y San Miguel del Monte
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo aproximadamente las 14.10 horas, los Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de Vialidad fueron convocados de urgencia por un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3, en plena curva del trazado.
El siniestro se produjo entre un camión y un automóvil, dejando un saldo de extrema gravedad. En un primer momento, una de las personas que viajaba en el automóvil falleció en el lugar, mientras que otra fue trasladada al nosocomio local en estado crítico.
Horas más tarde, desde el hospital confirmaron que, pese al esfuerzo del equipo médico, el segundo ocupante del automóvil también falleció. De esta manera, son dos las víctimas fatales del violento impacto.
Según se informó, los dos ocupantes del automóvil, ambos masculinos que perdieron la vida eran oriundos de Las Flores y de San Miguel del Monte. El de nuestra ciudad iba como acompañante y tenia 35 años, mientras que el conductor 66.
Las causas del accidente continúan bajo investigación por parte de las autoridades intervinientes.
Un fallecido y un herido grave tras un choque en una curva de la Ruta Nacional 3
La Policía aprehendió al conductor de una moto presuntamente robada que evadió el operativo cerrojo
Encuentran sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes
Falleció el herido de gravedad: las dos víctimas del accidente en Ruta 3 eran de Las Flores y San Miguel del Monte
Fin de semana inestable en Las Flores: se esperan lluvias, chaparrones y tormentas fuertes
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras