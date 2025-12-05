Connect with us
Nueva tragedia en el km 183 de Ruta 3: un camionero murió tras un violento impacto

Las Flores

hace 2 horas

Un grave siniestro vial ocurrió este viernes en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional Nº 3, donde tres camiones protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo un fallecido.

Según la información oficial, el camión dominio GVV-986, con batea enganchada dominio FAF-498, conducido por Ariel Fernández, quien falleció en el lugar, circulaba en sentido ascendente (Monte – Las Flores).

Por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario, impactando de frente contra el acoplado de un camión Volkswagen 17280 LR, dominio AB681EW, conducido por Oscar Alfredo Cesini (68 años), domiciliado en La Plata, quien resultó ileso.

Detrás de este último circulaba un tercer transporte, un camión Volkswagen 17220, dominio MHB-978, manejado por Marcelo Ángel Flecha (40 años), domiciliado en Tres Arroyos, también involucrado en el hecho y que no sufrió lesiones.

Personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en la zona.
Las causas de la colisión continúan bajo investigación.

Temas:
