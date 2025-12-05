Las Flores
Nueva tragedia en el km 183 de Ruta 3: un camionero murió tras un violento impacto
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un grave siniestro vial ocurrió este viernes en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional Nº 3, donde tres camiones protagonizaron una violenta colisión que dejó como saldo un fallecido.
Según la información oficial, el camión dominio GVV-986, con batea enganchada dominio FAF-498, conducido por Ariel Fernández, quien falleció en el lugar, circulaba en sentido ascendente (Monte – Las Flores).
Por razones que aún se investigan, invadió el carril contrario, impactando de frente contra el acoplado de un camión Volkswagen 17280 LR, dominio AB681EW, conducido por Oscar Alfredo Cesini (68 años), domiciliado en La Plata, quien resultó ileso.
Ruta 3: personal del Ministerio de Seguridad que viajaba a Las Flores para un acto sufrió un choque con un saldo fatal
Detrás de este último circulaba un tercer transporte, un camión Volkswagen 17220, dominio MHB-978, manejado por Marcelo Ángel Flecha (40 años), domiciliado en Tres Arroyos, también involucrado en el hecho y que no sufrió lesiones.
Personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia trabajaron en la zona.
Las causas de la colisión continúan bajo investigación.
Nueva tragedia en el km 183 de Ruta 3: un camionero murió tras un violento impacto
Ruta 3: personal del Ministerio de Seguridad que viajaba a Las Flores para un acto sufrió un choque con un saldo fatal
Despiste en la Ruta 3: un conductor resultó ileso
Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones
Entrega de plantines a productores, instituciones y centros de promoción
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras