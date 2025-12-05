Cañuelas
Ruta 3: personal del Ministerio de Seguridad que viajaba a Las Flores para un acto sufrió un choque con un saldo fatal
En las primeras horas de este martes, un grave accidente ocurrido en la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 80, dejó como saldo varios heridos y una persona fallecida. El siniestro involucró a un Volkswagen Gol Trend perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y a una camioneta Jeep, dominio AF463LX.
Según los primeros testimonios, en el Gol Trend viajaban tres integrantes del área de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad, quienes se dirigían hacia la ciudad de Las Flores para participar de un acto oficial de entrega de certificados. A la altura de Cañuelas, el vehículo habría sufrido la rotura de un neumático, lo que provocó que el conductor perdiera el control y terminara impactando de frente contra la camioneta que circulaba en dirección contraria.
Como consecuencia del choque, uno de los ocupantes del automóvil oficial, identificado como L. Gastronuovo, perdió la vida. Su compañera fue trasladada de urgencia al Hospital Cuenca Alta, donde ingresó con politraumatismos. El tercer integrante también resultó herido.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Comando de Patrullas, personal de Salud y fuerzas de seguridad, quienes realizaron tareas de rescate y asistencia a las víctimas. La UFI Nº 1 de Cañuelas interviene en la investigación para determinar las causas del trágico episodio.
Debido al operativo y a las tareas periciales, el tránsito permaneció desviado durante varias horas por caminos rurales alternativos.
