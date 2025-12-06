Azul
Tres policías heridas en un siniestro vial en la Ruta 51
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En las primeras horas de este sábado, se registró un siniestro vial en la conocida “Curva de la Muerte” de la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Azul. El hecho fue caratulado como Lesiones Culposas y contó con la intervención del personal policial del Destacamento Balneario y de la UFI N° 2, a cargo del fiscal David Carballo.
Según la información oficial, en el vehículo involucrado —una camioneta Ford EcoSport, dominio KPT-743— viajaban tres mujeres, todas integrantes de la DDI Azul en franco de servicio al momento del accidente.
La conductora fue identificada como Agustina Dispenzieri, de 22 años, oficial de Policía, quien sufrió una fractura de clavícula. Las acompañantes, Antonella Márquez (29), también oficial de Policía, y Agustina Oviedo (22), oriunda de Cacharí, presentaron lesiones de distinta consideración; en el caso de Oviedo, una fractura en uno de sus miembros inferiores.
Camión portavehículos volcó en Ruta 51 y provocó corte total del tránsito entre Tapalqué y Alvear
Las tres fueron asistidas por personal médico y por el equipo de Servicios Sociales Azul, quienes intervinieron tras el hecho.
Nueva tragedia en el km 183 de Ruta 3: un camionero murió tras un violento impacto
Ruta 3: personal del Ministerio de Seguridad que viajaba a Las Flores para un acto sufrió un choque con un saldo fatal
Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones
Entrega de plantines a productores, instituciones y centros de promoción
Comercio: acuerdan suma fija no remunerativa de $60.000 por cuatro meses en la nueva paritaria
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras