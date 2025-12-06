Tres policías heridas en un siniestro vial en la Ruta 51

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En las primeras horas de este sábado, se registró un siniestro vial en la conocida “Curva de la Muerte” de la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Azul. El hecho fue caratulado como Lesiones Culposas y contó con la intervención del personal policial del Destacamento Balneario y de la UFI N° 2, a cargo del fiscal David Carballo.

Según la información oficial, en el vehículo involucrado —una camioneta Ford EcoSport, dominio KPT-743— viajaban tres mujeres, todas integrantes de la DDI Azul en franco de servicio al momento del accidente.

La conductora fue identificada como Agustina Dispenzieri, de 22 años, oficial de Policía, quien sufrió una fractura de clavícula. Las acompañantes, Antonella Márquez (29), también oficial de Policía, y Agustina Oviedo (22), oriunda de Cacharí, presentaron lesiones de distinta consideración; en el caso de Oviedo, una fractura en uno de sus miembros inferiores.

Las tres fueron asistidas por personal médico y por el equipo de Servicios Sociales Azul, quienes intervinieron tras el hecho.