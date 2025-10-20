Camión portavehículos volcó en Ruta 51 y provocó corte total del tránsito entre Tapalqué y Alvear

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un camión que circulaba cargado de automóviles volcó durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Provincial N° 51, quedando atravesado sobre la calzada y provocando la interrupción total del tránsito entre las localidades de Tapalqué y General Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 horas, cuando los Bomberos Voluntarios de Tapalqué fueron convocados de urgencia tras el aviso del siniestro. Por causas que aún se investigan, el camión perdió estabilidad y terminó volcando, lo que ocasionó que dos de los vehículos que transportaba se desprendieran y cayeran sobre la ruta, mientras que el resto permaneció en el acoplado.

A raíz del incidente, se registraron demoras y cortes parciales en el tránsito hasta que el vehículo pudo ser removido. Afortunadamente, el conductor del camión resultó ileso y no se registraron víctimas ni heridos.