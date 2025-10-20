Tapalque
Camión portavehículos volcó en Ruta 51 y provocó corte total del tránsito entre Tapalqué y Alvear
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un camión que circulaba cargado de automóviles volcó durante la mañana de este lunes sobre la Ruta Provincial N° 51, quedando atravesado sobre la calzada y provocando la interrupción total del tránsito entre las localidades de Tapalqué y General Alvear.
El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 horas, cuando los Bomberos Voluntarios de Tapalqué fueron convocados de urgencia tras el aviso del siniestro. Por causas que aún se investigan, el camión perdió estabilidad y terminó volcando, lo que ocasionó que dos de los vehículos que transportaba se desprendieran y cayeran sobre la ruta, mientras que el resto permaneció en el acoplado.
A raíz del incidente, se registraron demoras y cortes parciales en el tránsito hasta que el vehículo pudo ser removido. Afortunadamente, el conductor del camión resultó ileso y no se registraron víctimas ni heridos.
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la cesión de terrenos a Bomberos Voluntarios
Semana con clima cambiante en Las Flores: sol, calor y regreso de las tormentas
Las ventas por el Día de la Madre 2025 bajaron 3,5% anual
Camión portavehículos volcó en Ruta 51 y provocó corte total del tránsito entre Tapalqué y Alvear
Capacitación presencial en Las Flores para las autoridades de mesa de las próximas elecciones legislativas nacionales
tendencia
- Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
- La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
- Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
- Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
- Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
- Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
- Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
- Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras