Vuelco de una camioneta en la Ruta 30: dos personas fueron trasladadas al Hospital
En la madrugada de este viernes, Bomberos Voluntarios de Rauch acudieron a un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 30, en dirección a Las Flores.
Según la información brindada, alrededor de las 00:40 horas, y por causas que aún se tratan de establecer, una camioneta que circulaba en sentido Rauch–Las Flores protagonizó un vuelco a unos 60 kilómetros de la ciudad de Rauch. En el vehículo se trasladaban dos personas oriuendas de 9 de Julio.-
Como consecuencia del siniestro, ambos ocupantes fueron asistidos en el lugar por los servicios de emergencia y posteriormente trasladados al Hospital Municipal de Rauch y la ciudad de Las Flores para su correspondiente evaluación médica. De acuerdo a los primeros datos, se encontrarían fuera de peligro.
En el lugar del accidente trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Rauch, a cargo del jefe del Cuerpo Activo, Héctor Vaqueiro, junto a los servicios de emergencia correspondientes.
