Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch

Rauch

Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch

hace 1 hora

Un grave accidente de tránsito protagonizado por dos camionetas que chocaron de frente dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción del partido de Bragado.

El siniestro vial se registró este lunes alrededor de las 8:45 horas, cuando por motivos que aún son materia de investigación colisionaron de frente una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, generando un fuerte impacto que derivó en consecuencias fatales.

La Volkswagen Amarok era conducida por Damián Melo, de 47 años, domiciliado en la ciudad de 25 de Mayo, quien sufrió un hematoma pulmonar y fractura de costilla, por lo que debió recibir atención médica. En el mismo vehículo viajaba como acompañante Luis Herrera, mayor de edad, quien falleció en el lugar producto de las graves lesiones.

En tanto, la Toyota Hilux era guiada por Florencia González, de 31 años, oriunda de Ayacucho, quien resultó con fractura en el brazo y la pierna derecha. En esa camioneta también se trasladaban Stella Maris Correa, oriunda de Rauch y de 61 años, quien perdió la vida a causa del violento choque, y Aarón Tomás Tort, de 23 años, que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras sufrir la destrucción de un vaso sanguíneo. Tort había participado del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba, de dónde al parecer regresaban.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y la doctora Melina Cavelli. La Ruta 46 permaneció totalmente cortada durante varias horas, con un importante operativo de seguridad y desvíos de tránsito a cargo de Policía Vial y la Estación de Policía Comunal de Bragado. La causa fue caratulada como ‘doble homicidio culposo’, y se aguarda la ampliación de la información oficial a medida que avance la investigación judicial para determinar las responsabilidades del hecho.

Fuente: Bragado TV

