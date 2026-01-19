Rauch
Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Un grave accidente de tránsito protagonizado por dos camionetas que chocaron de frente dejó un saldo trágico de dos personas fallecidas y varios heridos de gravedad sobre la Ruta Provincial Nº 46, a la altura del kilómetro 60, en jurisdicción del partido de Bragado.
El siniestro vial se registró este lunes alrededor de las 8:45 horas, cuando por motivos que aún son materia de investigación colisionaron de frente una camioneta Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux, generando un fuerte impacto que derivó en consecuencias fatales.
La Volkswagen Amarok era conducida por Damián Melo, de 47 años, domiciliado en la ciudad de 25 de Mayo, quien sufrió un hematoma pulmonar y fractura de costilla, por lo que debió recibir atención médica. En el mismo vehículo viajaba como acompañante Luis Herrera, mayor de edad, quien falleció en el lugar producto de las graves lesiones.
Tragedia en zona rural en Roque Pérez: una mujer de 90 años murió en un incendio de vivienda
En tanto, la Toyota Hilux era guiada por Florencia González, de 31 años, oriunda de Ayacucho, quien resultó con fractura en el brazo y la pierna derecha. En esa camioneta también se trasladaban Stella Maris Correa, oriunda de Rauch y de 61 años, quien perdió la vida a causa del violento choque, y Aarón Tomás Tort, de 23 años, que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia tras sufrir la destrucción de un vaso sanguíneo. Tort había participado del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba, de dónde al parecer regresaban.
En el lugar del accidente trabajaron efectivos policiales, personal de Policía Científica y la doctora Melina Cavelli. La Ruta 46 permaneció totalmente cortada durante varias horas, con un importante operativo de seguridad y desvíos de tránsito a cargo de Policía Vial y la Estación de Policía Comunal de Bragado. La causa fue caratulada como ‘doble homicidio culposo’, y se aguarda la ampliación de la información oficial a medida que avance la investigación judicial para determinar las responsabilidades del hecho.
Fuente: Bragado TV
Corsolandia abre las inscripciones para el Carnaval Infantil 2026
Gran marco de público en la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026 en el centro de Las Flores
Certificados escolares: listado de CAPS donde realizar controles de Buena Salud y Bucodental
Nueva salida de Bomberos durante la madrugada por focos ígneos en la Planta de Residuos
Bragado: Una Amarok y una Hilux chocaron de frente en Ruta 46 y fallecieron dos personas, entre ellas una mujer de Rauch
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras