General Alvear
Trágico vuelco en Ruta 51: murió el conductor de un camión
Un grave accidente ocurrió en la mañana de este martes 9 de diciembre sobre la Ruta Provincial 51, en el tramo que une General Alvear y Tapalqué, a la altura de la zona conocida como Isla de Cerfoglio, jurisdicción de Tapalqué.
Por motivos que se investigan, un camión Scania que transportaba bolsas se despistó y volcó sobre la banquina. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor —oriundo de Lomas de Zamora— falleció en el lugar.
Al sitio acudieron una ambulancia y profesionales de la salud de la localidad vecina, quienes constataron el deceso. También trabajaron las autoridades para asegurar la zona.
La ruta permaneció momentáneamente reducida por el operativo, pero ya se encuentra liberada al tránsito.
