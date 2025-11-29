Las Flores
Un fallecido y un herido grave tras un choque en una curva de la Ruta Nacional 3
Siendo aproximadamente las 14.10 horas, los Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de Vialidad fueron convocados de urgencia por un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3, en plena curva del trazado.
El siniestro se produjo entre un camión y un automóvil. Como resultado del violento impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato para recibir asistencia médica.
Las causas que desencadenaron el choque aún se encuentran bajo investigación. A la espera de información oficial, se aguarda un parte detallado de las autoridades intervinientes.
Ampliaremos.
