Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Un fallecido y un herido grave tras un choque en una curva de la Ruta Nacional 3

Las Flores

Un fallecido y un herido grave tras un choque en una curva de la Ruta Nacional 3

Foto del avatar

Publicado

hace 9 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo aproximadamente las 14.10 horas, los Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía Vial y personal de Vialidad fueron convocados de urgencia por un trágico accidente ocurrido a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional N° 3, en plena curva del trazado.

El siniestro se produjo entre un camión y un automóvil. Como resultado del violento impacto, una persona perdió la vida en el lugar, mientras que otra resultó gravemente herida y fue trasladada de inmediato para recibir asistencia médica.

Las causas que desencadenaron el choque aún se encuentran bajo investigación. A la espera de información oficial, se aguarda un parte detallado de las autoridades intervinientes.

Te puede interesar:

Encuentran sin vida a un costado de la Ruta 3 a un hombre que era buscado desde hace un mes

Ampliaremos.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.