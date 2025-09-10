Vuelco de un camión en la Ruta 3: un ocupante fue rescatado y trasladado al hospital

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este miércoles, se registró un siniestro vial en el kilómetro 275 de la Ruta Nacional Nº 3, donde un camión protagonizó un vuelco.

En el vehículo viajaban dos ocupantes, oriundos de Bolívar y Bahía Blanca. Uno de ellos quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por personal de los Bomberos Voluntarios de Cacharí, para luego ser trasladado al Hospital Municipal de Azul.

En el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial Azul, Gendarmería Nacional y agentes de Corredores Viales, quienes asisten en las tareas de seguridad y ordenamiento del tránsito.