La Provincia dispuso que el transporte será gratuito los días de las elecciones

La Plata

Alcanza al transporte automotor y fluvial de pasajeros. Es para las elecciones del 7 de septiembre y 26 de octubre de 2025.
hace 3 horas

El Gobierno bonaerense dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para las elecciones del 7 de septiembre y del 26 de octubre de 2025. Así lo dispuso el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 231.

La medida abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná, garantizando el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación.

De esta manera, la medida busca incentivar que el ciudadano vaya a votar, teniendo en cuenta que en si se toman los ocho comicios provinciales que se disputaron hasta ahora en el año, se desprende que la participación cayó 19 puntos respecto del promedio histórico.

“Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”, dijo el ministro de Transporte, Martín Marinucci.

Asimismo, destacó: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.

Finalmente, el Ministerio invitó a los municipios bonaerenses a adherir a esta medida, reafirmando el compromiso de la gestión con el acceso universal al sufragio y el fortalecimiento de la democracia.

