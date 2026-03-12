Las Flores
Las Flores: volvió “Decisión Niñez”, el programa donde chicos y adolescentes proponen y deciden proyectos para su comunidad
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Ya se encuentra en marcha en Las Flores la Etapa 1 de “Decisión Niñez 2026”, el programa participativo que busca que niños, niñas y adolescentes puedan proponer ideas y decidir en qué se invierte parte del presupuesto público para mejorar sus barrios, clubes o escuelas.
La iniciativa invita a chicos y adolescentes de la ciudad a presentar proyectos que respondan a necesidades concretas de su entorno, fomentando la participación, el compromiso comunitario y el trabajo en equipo desde edades tempranas.
Para participar, los interesados deben armar grupos de entre 5 y 25 integrantes, divididos en dos franjas etarias:
El Municipio realizó un recibimiento a deportistas florenses por sus destacados logros a nivel nacional
- De 8 a 12 años
- De 13 a 17 años
Cómo participar en la primera etapa
Durante la Etapa 1, los grupos deberán organizarse y presentar su idea siguiendo tres pasos simples:
- El grupo: reunirse con al menos cinco amigos o compañeros.
- La idea: pensar qué falta o qué se podría mejorar en el barrio, el club o la escuela.
- El referente: contar con un adulto que acompañe el proceso, como un docente, vecino o referente comunitario.
Una vez definida la propuesta, la inscripción se realiza completando un formulario online donde se explica brevemente el proyecto.
Formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB1kuQFy8N2pthBXpJQyvWg255HHBS9Yjf1C5g/viewform
“Decisión Niñez” es un programa que busca fortalecer la voz de los más jóvenes en la comunidad, permitiéndoles pensar soluciones para su entorno y participar activamente en la toma de decisiones.
Millonario robo: importante operativo permitió recuperar 58 vacunos robados de un campo de Las Flores
Intensa actividad para Bomberos Voluntarios: debieron intervenir en tres incendios durante la jornada
La mamá del menor atropellado pidió conciencia al motociclista que se dio a la fuga: “Sólo te pido que recapacites sobre tu accionar”
Reforma laboral: la Justicia rechazó la cautelar presentada por la CGT
Invitan a participar de “Probá Rugby” este sábado en el Centro Deportivo Municipal
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras