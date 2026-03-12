Las Flores: volvió “Decisión Niñez”, el programa donde chicos y adolescentes proponen y deciden proyectos para su comunidad

Ya se encuentra en marcha en Las Flores la Etapa 1 de “Decisión Niñez 2026”, el programa participativo que busca que niños, niñas y adolescentes puedan proponer ideas y decidir en qué se invierte parte del presupuesto público para mejorar sus barrios, clubes o escuelas.

La iniciativa invita a chicos y adolescentes de la ciudad a presentar proyectos que respondan a necesidades concretas de su entorno, fomentando la participación, el compromiso comunitario y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

Para participar, los interesados deben armar grupos de entre 5 y 25 integrantes, divididos en dos franjas etarias:

De 8 a 12 años

De 13 a 17 años



Cómo participar en la primera etapa

Durante la Etapa 1, los grupos deberán organizarse y presentar su idea siguiendo tres pasos simples:

El grupo: reunirse con al menos cinco amigos o compañeros.

reunirse con al menos cinco amigos o compañeros. La idea: pensar qué falta o qué se podría mejorar en el barrio, el club o la escuela.

pensar qué falta o qué se podría mejorar en el barrio, el club o la escuela. El referente: contar con un adulto que acompañe el proceso, como un docente, vecino o referente comunitario.

Una vez definida la propuesta, la inscripción se realiza completando un formulario online donde se explica brevemente el proyecto.

Formulario de inscripción:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6ntE91uwOhB1kuQFy8N2pthBXpJQyvWg255HHBS9Yjf1C5g/viewform

“Decisión Niñez” es un programa que busca fortalecer la voz de los más jóvenes en la comunidad, permitiéndoles pensar soluciones para su entorno y participar activamente en la toma de decisiones.