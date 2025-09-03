Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

En homenaje a Susy Rizzo, la comedia municipal pondrá en escena “Las de Barranco”

Las Flores

En homenaje a Susy Rizzo, la comedia municipal pondrá en escena “Las de Barranco”

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En reconocimiento y en un sentido homenaje a la figura de Susana Rizzo, quien hasta su fallecimiento en 2024 fuera la Directora de la Comedia Municipal de Las Flores, el próximo sábado 13 y domingo 14 de Setiembre desde las 21 horas el cuerpo teatral florense pondrá en escena “Las de Barranco”.

La sala del remozado Teatro Español de nuestra ciudad será la locación donde se exhibirá esta obra escrita por Gregorio de Laferrere, considerada un clásico del teatro nacional y que la Comedia Municipal de Las Flores interpretará en estas dos noches especiales.

“Las de Barranco” retrata la vida de una familia venida a menos, encabezada por la viuda Barranco quien, junto a sus hijas, intenta mantener las apariencias y ascender socialmente a cualquier costo.

Te puede interesar:

Diversión, música y sabor dulce: el festejo del Día de la Niñez reunió a toda la comunidad en el Teatro Español

Entre enredos y críticas sociales y un tono que combina la ironía con la ternura, “Las de Barranco” invita a reflexionar sobre las ambiciones, los prejuicios y las pasiones humanas que siguen vigentes más de un siglo después.

Bajo la Dirección Actoral de Aldo Rizzo Arrúa, el elenco que interpretará la obra esta conformado por: Marcela Patronelli, Agustina Martínez Berecochea, Guadalupe Barragán, Soledad Genta, Darío Lettieri, Hernán David Patronelli, Sergio Dagostino, Sandra Dagostino, Elisa Fullone, Facundo Rodríguez, Eduardo Alejandro Manzo, Alicia Favre y Bruno Di Siervi.
Asistente de Dirección y Peinados: Rosa Mantovano; Asistente de Dirección y Maquillaje: Graciela Rizzo; Iluminación: Pablo Giobbi; Sonido: Mariana Aguirre.

Es válido de destacar que la entrada para presenciar la obra teatral “Las del Barranco”, será libre y gratuita para toda la comunidad.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.