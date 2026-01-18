Las Flores
Este domingo arranca la Peatonal Cultural 2026 en Las Flores
Este domingo 18 a las 20 horas comenzará la primera noche de la Peatonal Cultural 2026, con música en vivo y espectáculos para toda la ciudad.
Este domingo 18 de enero a las 20 horas, el centro de Las Flores se transformará en un gran escenario cultural para recibir la primera noche de la Peatonal Cultural 2026. La avenida San Martín y General Paz serán el epicentro de una velada repleta de música, color y alegría que invita a toda la comunidad a disfrutar en familia.
La apertura del evento estará a cargo de los alumnos y alumnas del Taller de Ensamble Musical de la Dirección Municipal de Cultura, quienes brindarán un espectáculo cargado de talento y dedicación, demostrando el valor del trabajo cultural local.
Luego será el turno del rock con la banda florense Kavron, que promete llevar la energía y el ritmo a otro nivel, haciendo vibrar a los presentes con su repertorio. Más tarde, las melodías folclóricas llegarán con el grupo Mal Trago, aportando los sonidos tradicionales que forman parte de nuestra identidad regional.
Se confirmaron los primeros artistas locales para la primera noche de la Peatonal Cultural
El cierre de esta primera noche estará marcado por la cumbia y la música tropical de la mano de Bauti Aschero y sus teclados, que ambientarán el final con un clima festivo y contagioso para bailar y disfrutar hasta el final.
La Peatonal Cultural 2026 es una propuesta que recupera la tradición de ofrecer espacios públicos para que los artistas locales y la comunidad puedan encontrarse en un entorno donde la cultura y el entretenimiento son protagonistas. No te pierdas esta gran noche de apertura que promete sumar brillo y color al verano florense.
