Las Flores
Con música, danza y gran marco de público pasó la segunda noche de la Peatonal Cultural 2026
Con una multitud acompañando y en un clima ideal, se desarrolló anoche una nueva jornada de la Peatonal Cultural 2026, el tradicional ciclo organizado por la Municipalidad de Las Flores que continúa consolidándose como uno de los eventos más convocantes del verano.
La propuesta artística comenzó sobre el escenario con la presentación del Trío Las Verbenas Tango, integrado por Julio Irurzún, Roberto Gopar y Carlos Maldonado, quienes ofrecieron un repertorio que fue cálidamente recibido por el público. La danza folclórica también tuvo su espacio de destaque con las actuaciones de Martín Asenía y Florencia Santángelo, aportando color y tradición al escenario ubicado en la intersección de avenida San Martín y General Paz.
La música de raíz nativa continuó con una destacada exhibición de malambo a cargo de Juan Segundo Sondón, junto al canto de Coqui Sondón, acompañados por el músico Ezequiel Ailán. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la presentación de la artista florense Mariana Minoli, quien interpretó canciones latinas de estilo melódico junto a Alejandro Andrade en teclado y Gustavo Andrade en percusión.
El folclore volvió a decir presente con la actuación del conjunto La Ranchería, integrado por Ignacio Felice, Carlos Montes y el joven músico azuleño Nacho Luna, logrando que el público se sumara con aplausos y baile, transformando la calle en una verdadera pista folclórica.
El cierre estuvo a cargo del grupo florense de música tropical El Enlace, que al ritmo de cumbia y cuarteto puso el broche de oro a una noche inolvidable. La jornada se completó con la presencia de stands, carros gastronómicos y espacios de juegos deportivos, que fueron ampliamente disfrutados por vecinos y visitantes.
Una vez más, la Peatonal Cultural demostró ser un punto de encuentro para la música, la danza y la convivencia, reafirmando su lugar como un clásico del verano florense.
