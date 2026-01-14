Se confirmaron los primeros artistas locales para la primera noche de la Peatonal Cultural

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El próximo domingo a las 20 horas, el centro de la ciudad volverá a llenarse de brillo, música y propuestas artísticas con el regreso de las Peatonales Culturales, una iniciativa que convoca a vecinos y vecinas a disfrutar de espectáculos al aire libre.

El escenario principal estará ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y General Paz, donde se desarrollará una variada grilla artística pensada para todos los gustos y edades.

La apertura del espectáculo estará a cargo de los alumnos y alumnas del Taller de Ensamble Musical, dependiente de la Dirección Municipal de Cultura, quienes mostrarán el trabajo realizado a lo largo del año.

Luego será el turno del rock local, con la presentación de la banda florense Kavron, que aportará toda su energía al escenario. La continuidad llegará de la mano del folclore, con la actuación del grupo Mal Trago, sumando ritmo y tradición a la jornada.

El cierre estará reservado para la cumbia y la música tropical, que harán bailar al público con la presencia de Bauti Aschero y sus teclados, poniendo el broche festivo a una noche pensada para disfrutar en familia y con amigos.

Las Peatonales Culturales se consolidan así como un espacio de encuentro, promoción de artistas locales y disfrute comunitario en pleno corazón de la ciudad.