Las Flores
Se confirmaron los artistas florenses para la segunda noche de la Peatonal Cultural 2026
Este domingo 25 de enero, desde las 20:30 horas, la Peatonal Cultural volverá a convertirse en uno de los principales atractivos del fin de semana en la ciudad de Las Flores, con una propuesta pensada para toda la familia.
Organizado por la Municipalidad de Las Flores, el evento contará con la presentación de destacados artistas locales, quienes animarán una noche que también incluirá juegos deportivos, stands de artesanos y carros gastronómicos, generando un espacio de encuentro y disfrute al aire libre.
En lo artístico, la segunda noche tendrá una variada grilla. El Trío Las Verbenas Tango aportará toda la esencia de la música ciudadana, mientras que Mariana Minoli y sus músicos harán vibrar al público con ritmos de cumbia y sonoridades melódicas latinas.
Gran marco de público en la jornada inaugural de la Peatonal Cultural 2026 en el centro de Las Flores
El folclore dirá presente de la mano del conjunto de raíz nativa “La Ranchería”, y la danza folclórica tendrá un lugar destacado con las actuaciones de Martín Asenía y Florencia Santángelo, junto a Juan Segundo Sondón, bailarines florenses que participaron del Pre Cosquín 2026. El escenario estará emplazado en la esquina de avenida San Martín y avenida General Paz.
El cierre de la actividad artística programada estará a cargo del grupo de música tropical local El Enlace, prometiendo un final a puro ritmo para una nueva noche de la Peatonal Cultural.
