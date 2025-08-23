Las Flores
Alberto Gelené confirmó que "La cancha de hockey contará con iluminación gracias al trabajo conjunto con la Provincia"
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, destacó en sus redes sociales los avances en infraestructura deportiva y reafirmó que “para nuestra gestión el deporte es una prioridad”.
En el marco de la visita del subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo, el jefe comunal recorrió junto a las autoridades provinciales la pileta climatizada municipal y la cancha de hockey, escenario de uno de los anuncios más importantes: la instalación de iluminación artificial, que permitirá ampliar su uso y potenciar el desarrollo de esta disciplina en la ciudad.
“Recorrimos nuestra bellísima pileta climatizada y la cancha de hockey, la cual vamos a iluminar con trabajo conjunto entre el municipio y la provincia”, señaló Gelené, subrayando la importancia del acompañamiento provincial para concretar proyectos que marcan un salto de calidad en la infraestructura deportiva local.
El anuncio se suma a otras obras y programas en ejecución que fortalecen el crecimiento del deporte en todas sus dimensiones, desde lo social y comunitario hasta lo competitivo, consolidando a Las Flores como un polo deportivo en la región.
