Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14

Las Flores

Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14

Foto del avatar

Publicado

hace 7 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El hockey florense volvió a ser protagonista a nivel nacional. Este domingo, Malena Peyré, Felicitas Taraborelli y Catalina Paulé, jugadoras del Club El Taladro que integran el seleccionado de la Federación Regional de Cuenca del Salado, finalizaron como subcampeonas del Torneo de Selecciones “D” Sub-14, disputado en Catamarca.

El conjunto bonaerense llegó a la final tras una destacada campaña, donde superó en semifinales al seleccionado local por 3 a 2, con la actuación determinante de la arquera florense Catalina Paulé, quien atajó un penal clave.

En la definición, la Cuenca del Salado mostró carácter y corazón: tras ir perdiendo 2-0 ante la Asociación Chilena, logró una remontada heroica para igualar el marcador. Sin embargo, la ilusión se escapó en la tanda de penales, donde las bonaerenses cayeron y debieron conformarse con el subcampeonato.

Te puede interesar:

Orgullo Florense: Tres jugadoras locales finalistas en el Torneo de Selecciones Sub-14 de Hockey en Catamarca

Más allá del resultado, el equipo consiguió un logro trascendental: el ascenso a la categoría Damas “C”, coronando un torneo histórico que marca un antes y un después para la región.

Con este subcampeonato y el ascenso asegurado, las jóvenes florenses no solo dejaron en lo más alto al hockey local, sino que también se consolidan como grandes promesas de este deporte, llevando el nombre de Las Flores a lo más alto de la competencia nacional.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.