Las Flores
Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El hockey florense volvió a ser protagonista a nivel nacional. Este domingo, Malena Peyré, Felicitas Taraborelli y Catalina Paulé, jugadoras del Club El Taladro que integran el seleccionado de la Federación Regional de Cuenca del Salado, finalizaron como subcampeonas del Torneo de Selecciones “D” Sub-14, disputado en Catamarca.
El conjunto bonaerense llegó a la final tras una destacada campaña, donde superó en semifinales al seleccionado local por 3 a 2, con la actuación determinante de la arquera florense Catalina Paulé, quien atajó un penal clave.
En la definición, la Cuenca del Salado mostró carácter y corazón: tras ir perdiendo 2-0 ante la Asociación Chilena, logró una remontada heroica para igualar el marcador. Sin embargo, la ilusión se escapó en la tanda de penales, donde las bonaerenses cayeron y debieron conformarse con el subcampeonato.
Orgullo Florense: Tres jugadoras locales finalistas en el Torneo de Selecciones Sub-14 de Hockey en Catamarca
Más allá del resultado, el equipo consiguió un logro trascendental: el ascenso a la categoría Damas “C”, coronando un torneo histórico que marca un antes y un después para la región.
Con este subcampeonato y el ascenso asegurado, las jóvenes florenses no solo dejaron en lo más alto al hockey local, sino que también se consolidan como grandes promesas de este deporte, llevando el nombre de Las Flores a lo más alto de la competencia nacional.
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras