Hockey: De la mano de tres florenses, Cuenca del Salado logró el ascenso a Damas “C” y fue Subcampeona en el Torneo de Selecciones Sub-14

El hockey florense volvió a ser protagonista a nivel nacional. Este domingo, Malena Peyré, Felicitas Taraborelli y Catalina Paulé, jugadoras del Club El Taladro que integran el seleccionado de la Federación Regional de Cuenca del Salado, finalizaron como subcampeonas del Torneo de Selecciones “D” Sub-14, disputado en Catamarca.

El conjunto bonaerense llegó a la final tras una destacada campaña, donde superó en semifinales al seleccionado local por 3 a 2, con la actuación determinante de la arquera florense Catalina Paulé, quien atajó un penal clave.

En la definición, la Cuenca del Salado mostró carácter y corazón: tras ir perdiendo 2-0 ante la Asociación Chilena, logró una remontada heroica para igualar el marcador. Sin embargo, la ilusión se escapó en la tanda de penales, donde las bonaerenses cayeron y debieron conformarse con el subcampeonato.

Más allá del resultado, el equipo consiguió un logro trascendental: el ascenso a la categoría Damas “C”, coronando un torneo histórico que marca un antes y un después para la región.

Con este subcampeonato y el ascenso asegurado, las jóvenes florenses no solo dejaron en lo más alto al hockey local, sino que también se consolidan como grandes promesas de este deporte, llevando el nombre de Las Flores a lo más alto de la competencia nacional.