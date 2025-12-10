Las Flores
Hockey: Vitu Falasco, finalista del mundo con Las Leoncitas
La Selección Argentina Junior de hockey femenino escribió otra página gloriosa en el Mundial de Chile al vencer este miércoles a China por 3 a 0 y meterse en la gran final del certamen. Con dos goles de Milagros Alastra y otro de Zoe Díaz, el equipo nacional dominó el encuentro de principio a fin y aseguró su lugar en la definición por la medalla de oro.
Entre las protagonistas del histórico logro se encuentra la florense Victoria “Vitu” Falasco, integrante del plantel albiceleste y pieza clave del sólido andar del seleccionado a lo largo del torneo. Su presencia en una instancia tan decisiva representa un enorme orgullo para la ciudad de Las Flores y para todo el hockey argentino.
Las Leoncitas disputarán la final del mundo este sábado, en busca de coronar un camino excepcional y volver a subirse a lo más alto del hockey internacional juvenil.
