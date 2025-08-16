Juegos Panamericanos Junior: gol de “Vitu” Falasco en la goleada que puso a Las Leoncitas en semifinales

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Las Leoncitas cerraron la fase de grupos de manera impecable y con otra goleada categórica. Este viernes, en el Centro Nacional de Hockey del Complejo Olímpico Paraguayo, el seleccionado argentino femenino Sub 21 venció a Paraguay por 12 a 0, en el marco de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Entre las goleadoras de la jornada se destacó la florense Victoria “Vitu” Falasco, quien convirtió uno de los tantos de la abultada victoria albiceleste.

Los goles fueron obra de Lara Casas (3), Lourdes Pisthon (2), María Di Santo, Bárbara Raposo, Sol Olalla, Juana Castellaro, Victoria Falasco, Sol Guignet y Máxima Duportal.

Con este resultado, Argentina terminó primera en el Grupo A, tras superar previamente a Uruguay (3-0), a Canadá (6-0) y ahora a Paraguay (12-0).

De esta manera, el conjunto dirigido por Juan Manuel López jugará una de las semifinales el domingo a las 17:30 ante Chile, segundo del Grupo B luego de vencer a México por 4 a 2. La otra semifinal la disputarán Estados Unidos (1° del Grupo B) frente a Uruguay (2° del Grupo A), desde las 19:45.

Las Leoncitas van por un lugar en la gran final, con la ilusión intacta y el aporte goleador de la jugadora florense en esta destacada campaña.