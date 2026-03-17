Las Flores
Dos intervenciones de bomberos por incendios de pastizales y basura durante la noche y madrugada
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Durante la noche del lunes 16 y la madrugada de este martes 17 de marzo, los Bomberos Voluntarios de Las Flores debieron intervenir en dos servicios vinculados a focos ígneos en distintos puntos de la ciudad.
El primer llamado se registró a las 22:24 horas, alertando sobre un incendio de pasto y malezas en la intersección de Av. Carramasa y 25 de Mayo. Hasta el lugar acudió el móvil N° 25, bajo las órdenes del Oficial Ayudante Franco Sielas. Las tareas se extendieron hasta las 22:55, logrando controlar la situación sin mayores inconvenientes.
Horas más tarde, ya en la madrugada del 17 de marzo, a las 00:06, se recibió un nuevo aviso por un incendio de basura en la Planta de Residuos. En este caso, trabajó el móvil N° 31, a cargo del Segundo Jefe del Cuerpo Activo, Oficial Ayudante Matías País. El servicio finalizó a las 00:45 horas.
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Ambas intervenciones fueron resueltas con rapidez gracias al accionar del personal bomberil, evitando que las llamas se propaguen y generen mayores daños.
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