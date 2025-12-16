La Plata
El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación
Luego de atravesar una extensa y delicada intervención quirúrgica, ayer comenzaron a llegar las primeras señales alentadoras. De a poco, el niño empezó a sentirse mejor, recuperando fuerzas con pequeños pero significativos gestos: el deseo de comer, las ganas de jugar y esa energía que, lentamente, vuelve a aparecer.
Fueron días marcados por la paciencia, el cuidado permanente y el acompañamiento constante, en un proceso donde cada avance, por mínimo que parezca, representa un enorme paso hacia adelante.
La recuperación continúa paso a paso, con la esperanza intacta y el amor incondicional de su familia, que acompaña cada momento del camino. Con tiempo, dedicación y mucho afecto, volverá a ser el niño lleno de alegría que siempre fue.
“La gente de Las Flores es increíblemente solidaria. No alcanzan las palabras para agradecer todo lo que hacen por nosotros”
Un mensaje que resume la fortaleza de este proceso y el amor que lo rodea: “De a poquito, pasito a pasito, volverás a ser el niño que siempre fuiste. Te amamos con todo nuestro corazón”
Danza, flamenco, batería y arte: emotivo cierre de año en la Dirección Municipal de Cultura
Dólar: el Banco Central anunció que las bandas cambiarias se ajustará por inflación desde 2026
Este miércoles se realizará en el Teatro Español el acto protocolar por el 204° aniversario de la Policía Bonaerense
Realizaron en Azul la última manifestación del año por la Autovía en Ruta 3
