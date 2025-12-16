El guerrero Ciro comenzó a mostrar signos alentadores en su recuperación

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Luego de atravesar una extensa y delicada intervención quirúrgica, ayer comenzaron a llegar las primeras señales alentadoras. De a poco, el niño empezó a sentirse mejor, recuperando fuerzas con pequeños pero significativos gestos: el deseo de comer, las ganas de jugar y esa energía que, lentamente, vuelve a aparecer.

Fueron días marcados por la paciencia, el cuidado permanente y el acompañamiento constante, en un proceso donde cada avance, por mínimo que parezca, representa un enorme paso hacia adelante.

La recuperación continúa paso a paso, con la esperanza intacta y el amor incondicional de su familia, que acompaña cada momento del camino. Con tiempo, dedicación y mucho afecto, volverá a ser el niño lleno de alegría que siempre fue.

Un mensaje que resume la fortaleza de este proceso y el amor que lo rodea: “De a poquito, pasito a pasito, volverás a ser el niño que siempre fuiste. Te amamos con todo nuestro corazón”