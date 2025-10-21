Las Flores
Una cadena solidaria por Ciro: Las Flores se une para ayudar a un pequeño de 3 años
La comunidad de Las Flores vuelve a mostrar su espíritu solidario. En esta oportunidad, familiares y amigos de Ciro, un niño de tan solo tres años, iniciaron una campaña para reunir fondos y acompañar a su mamá en un difícil momento.
El pasado domingo, los médicos le detectaron un tumor en su cabeza, por lo que deberá permanecer junto a su madre en Buenos Aires, donde se realizan estudios y controles semanales para evaluar su evolución y definir la fecha de la cirugía.
Ante esta delicada situación, sus seres queridos comenzaron una colecta solidaria para que su mamá pueda sostenerse durante su estadía fuera de Las Flores, mientras acompaña a Ciro en este proceso médico.
Manos al Corazón: solidaridad para quienes más lo necesitan
Desde la familia remarcaron que toda ayuda, por mínima que parezca, suma muchísimo y puede marcar una gran diferencia en estos momentos.
Cómo colaborar:
Alias: ciro.ben.hijos
CBU: 0140332703706452071850
Titular: Silvana Zunino
Además, quienes no puedan colaborar económicamente pueden ayudar difundiendo la campaña, para que llegue a más personas dispuestas a tender una mano. Porque cuando Las Flores se une, el amor y la solidaridad siempre llegan más lejos.
