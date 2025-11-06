Las Flores
“La gente de Las Flores es increíblemente solidaria. No alcanzan las palabras para agradecer todo lo que hacen por nosotros”
En diálogo con Mucho Más por Urbana FM 92.7, Érica Zunino, tía de Ciro, el niño florense de tres años diagnosticado con un tumor cerebral, agradeció la solidaridad de la comunidad tras retirar la urna solidaria ubicada en el edificio de Grupo Noticias.
Contó que Ciro permanece en Buenos Aires, donde continúa con estudios en el Hospital Británico, y destacó el apoyo recibido para sostener su estadía y tratamiento.
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
En una emotiva entrevista en el programa Mucho Más por Urbana FM 92.7, conducido por Laura Lopardo, Érica Zunino, tía de Ciro, compartió detalles sobre la situación del pequeño de 3 años y medio, diagnosticado con un tumor cerebral.
Durante la charla, Érica retiró la urna solidaria que permanecía en el edificio de Grupo Noticias, una de las tantas distribuidas en distintos puntos de la ciudad para colaborar con la familia. La comunidad florense se movilizó con enorme empatía y generosidad, demostrando una vez más su espíritu solidario.
“La gente de Las Flores es increíblemente solidaria. No alcanzan las palabras para agradecer todo lo que hacen por nosotros”, expresó emocionada Érica, quien contó que Ciro permanece en Buenos Aires, alojado junto a su mamá en un departamento que les prestaron vecinos de la ciudad, mientras continúa con estudios en el Hospital Británico.
Una cadena solidaria por Ciro: Las Flores se une para ayudar a un pequeño de 3 años
La familia tramita la cobertura de la cirugía a través de la obra social y el Certificado Único de Discapacidad (CUD), pero los costos son elevados y cada aporte resulta fundamental para sostener su estadía y tratamiento.
“Una botella de agua, un transporte, una comida… en Buenos Aires todo cuesta, y mi hermana lleva más de un mes allá”, explicó Érica, agradeciendo profundamente a cada vecino que dejó su colaboración, por mínima que fuera.
Quienes deseen ayudar pueden hacerlo mediante el alias siro.ben.hijos (con B larga). Cada gesto, cada aporte y cada mensaje de aliento son una muestra más de que Las Flores se une cuando más se necesita.
