Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Fin de semana primaveral en Las Flores, pero con probabilidad de chaparrones

Las Flores

Fin de semana primaveral en Las Flores, pero con probabilidad de chaparrones

Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El fin de semana se presenta con condiciones mayormente agradables en la ciudad de Las Flores, con temperaturas típicamente primaverales, ideales para disfrutar al aire libre.

Tanto el sábado como el domingo se espera un ambiente cálido, con máximas que rondarán los 25 a 27 grados, y mañanas algo frescas. Sin embargo, hacia la tarde y noche de ambas jornadas no se descartan chaparrones aislados o tormentas de corta duración, producto del ingreso de aire húmedo en la región.

Los vientos soplarán del sector norte y noreste, aportando una sensación térmica agradable durante gran parte del día, aunque con cierta inestabilidad hacia el cierre del fin de semana.

Te puede interesar:

Comenzó la semana con bajas temperaturas y probabilidad de lluvias aisladas durante la jornada

En resumen, será un fin de semana mayormente primaveral, ideal para actividades al aire libre, pero conviene mantener el paraguas cerca, especialmente en horas de la tarde y noche.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia