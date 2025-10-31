Las Flores
Fin de semana primaveral en Las Flores, pero con probabilidad de chaparrones
El fin de semana se presenta con condiciones mayormente agradables en la ciudad de Las Flores, con temperaturas típicamente primaverales, ideales para disfrutar al aire libre.
Tanto el sábado como el domingo se espera un ambiente cálido, con máximas que rondarán los 25 a 27 grados, y mañanas algo frescas. Sin embargo, hacia la tarde y noche de ambas jornadas no se descartan chaparrones aislados o tormentas de corta duración, producto del ingreso de aire húmedo en la región.
Los vientos soplarán del sector norte y noreste, aportando una sensación térmica agradable durante gran parte del día, aunque con cierta inestabilidad hacia el cierre del fin de semana.
Comenzó la semana con bajas temperaturas y probabilidad de lluvias aisladas durante la jornada
En resumen, será un fin de semana mayormente primaveral, ideal para actividades al aire libre, pero conviene mantener el paraguas cerca, especialmente en horas de la tarde y noche.
