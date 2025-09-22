Las Flores
Formación en IA y Ciencia de Datos: Las Flores proyecta su futuro en la economía del conocimiento
Este lunes se desarrolló en la Secretaría de Educación una clase presencial de la «Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial»
En marco de las distintas propuestas formativas que se están cursando en Las Flores, este lunes se desarrolló en la Secretaría de Educación una clase presencial de la «Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial».
Cabe destacar que el dictado de esta carrera es posible a partir del convenio firmado oportunamente entre el Municipio de Las Flores y el Sindicato Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires (SOSBA), que permite la articulación con el Instituto Técnico N° 213 de Ensenada, y el desarrollo de la propuesta educativa mencionada.
En las primeras horas de la mañana autoridades municipales recibieron al director del Instituto, Gastón Pezzuchi, y a los docentes Florencia Mayor, Luciano Copola y Miguel López.
Acompañamiento a instituciones educativas
En la oportunidad, el secretario de Economía y Modernización del municipio, Duilio Puente, remarcó la importancia de contar en nuestra ciudad con personal capacitado para realizar análisis de datos y transformarlos en información útil y con significado, facilitando la toma de decisiones estratégicas y mejorando procesos e innovación, tanto en las distintas áreas municipales como en diferentes empresas del distrito.
La Secretaría de Educación continúa impulsando acciones para garantizar la equidad y accesibilidad de nuestros ciudadanos a la educación superior universitaria y no universitaria.
Siniestro vial en la intersección de San Martín y General Paz
El Gobierno elimina retenciones a los granos hasta el 31 de octubre
Corte de tránsito en Avenida Independencia, altura vías del ferrocarril: ¿A qué se debe?
Corte programado de energía para mañana martes
