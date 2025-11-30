La pericia de la Policía Federal confirmó graves deterioros en la Ruta 3

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Un relevamiento técnico realizado por la División Unidad Operativa Azul de la Policía Federal Argentina confirmó el mal estado de la Ruta Nacional Nº 3 en el tramo que une Azul con la localidad de Cacharí, donde se detectaron baches profundos, hundimientos, huellas de alto tránsito y falta de señalización horizontal, configurando un cuadro de riesgo para quienes la transitan diariamente.

La evaluación fue ordenada por el fiscal federal Santiago Eyherabide, responsable de la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, en el marco de la acción de amparo presentada por el Municipio de Azul contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la concesionaria Corredores Viales S.A. El objetivo fue obtener un diagnóstico técnico independiente que permitiera determinar el estado real de la traza.

El peritaje, ya incorporado a la causa que tramita el Juzgado Federal Nº 2 de Azul, a cargo del juez Martín Bava, expone con detalle la magnitud del deterioro. Según el informe, entre los kilómetros 291 y 273 de la mano Azul-Cacharí la calzada presenta un “estado deteriorado con baches, hundimientos, huellas de alto tránsito y ausencia de señalización”, condiciones que en varios puntos vuelven especialmente inseguro el desplazamiento vehicular.

Uno de los sectores más dañados es el ubicado a la altura del kilómetro 285,5. También se identificaron problemas severos en los kilómetros 290, 283,5, 279 y 273. En proximidades de la entrada a Cacharí, a la altura del km 244, se observaron además desprendimientos y acumulación de sedimento asfáltico. Todo el material fue acompañado por fotografías y registros fílmicos producidos por los peritos de la DUOF.

Este informe resultó clave para el dictamen del fiscal Eyherabide. Tal como se desprende de su pronunciamiento, ya existen elementos suficientes para confirmar el mal estado de la ruta y la falta de control por parte de los organismos responsables de su mantenimiento. El fiscal señaló que, según la documentación aportada por el Estado Nacional, “no existe hoy una entidad que se ocupe efectivamente de esa tarea”, situación que agrava la responsabilidad de los demandados.

En este marco, Eyherabide sostuvo que la situación requiere medidas urgentes y consideró necesaria la evaluación inmediata de la medida cautelar solicitada por el Municipio de Azul. Dicha cautelar pretende que tanto la DNV como Corredores Viales S.A. sean obligadas a garantizar, de manera provisoria, un nivel mínimo de transitabilidad segura en el tramo Azul–Cacharí mientras avanza el proceso judicial.

La Ruta 3 constituye una de las vías estratégicas más importantes de la región centro–sur de la Provincia de Buenos Aires, utilizada a diario por transportistas, trabajadores, productores rurales y vecinos de numerosas localidades. El deterioro sostenido y la falta de mantenimiento continúan generando preocupación en toda la zona, especialmente frente al aumento de accidentes vinculados a las condiciones de la calzada.

Mientras la justicia analiza los próximos pasos, el informe pericial de la Policía Federal aporta una evidencia contundente del problema y suma presión para que los organismos responsables respondan a una demanda que lleva años sin solución.