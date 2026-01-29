Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Nuevos focos de incendios en la planta de residuos: intervención de bomberos durante la noche

Las Flores

Nuevos focos de incendios en la planta de residuos: intervención de bomberos durante la noche

Foto del avatar

Publicado

hace 8 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Siendo las 23:25 horas de etse miércoles, se activó la guardia a raíz de diferentes focos de incendio detectados en la Planta de Residuos. Ante la situación, se dispuso la inmediata salida del Móvil N° 28, que trabajó en el lugar bajo la coordinación del Cabo Juarez Hugo.

Las tareas se centraron en la contención y extinción de los focos ígneos, evitando su propagación y resguardando el sector operativo del predio. Gracias a la rápida intervención del personal actuante, la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas.

Te puede interesar:

Bomberos Voluntarios de Las Flores recibirá más de $94,9 millones asignados por el Ministerio de Seguridad

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.