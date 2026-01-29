Las Flores
Nuevos focos de incendios en la planta de residuos: intervención de bomberos durante la noche
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Siendo las 23:25 horas de etse miércoles, se activó la guardia a raíz de diferentes focos de incendio detectados en la Planta de Residuos. Ante la situación, se dispuso la inmediata salida del Móvil N° 28, que trabajó en el lugar bajo la coordinación del Cabo Juarez Hugo.
Las tareas se centraron en la contención y extinción de los focos ígneos, evitando su propagación y resguardando el sector operativo del predio. Gracias a la rápida intervención del personal actuante, la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas.
Blanstein habló ante la comunidad, repasó prioridades de gestión y anticipó medidas para 2026
El Ejecutivo anunció un esquema de entrega en dos etapas: 38 viviendas primero y 72 después
La UBA dictará en nuestra ciudad la «Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos»
Nuevos focos de incendios en la planta de residuos: intervención de bomberos durante la noche
Histórico premio: un vecino de San Miguel del Monte ganó casi 190 millones en la Quiniela Plus
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras