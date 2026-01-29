Nuevos focos de incendios en la planta de residuos: intervención de bomberos durante la noche

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Siendo las 23:25 horas de etse miércoles, se activó la guardia a raíz de diferentes focos de incendio detectados en la Planta de Residuos. Ante la situación, se dispuso la inmediata salida del Móvil N° 28, que trabajó en el lugar bajo la coordinación del Cabo Juarez Hugo.

Las tareas se centraron en la contención y extinción de los focos ígneos, evitando su propagación y resguardando el sector operativo del predio. Gracias a la rápida intervención del personal actuante, la situación fue controlada sin que se reportaran personas heridas.