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Primera movilización del 2026 para pedir por la Autovía en ruta 3

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Primera movilización del 2026 para pedir por la Autovía en ruta 3

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Este domingo por la tarde se realizó en la rotonda del Cristo, en el ingreso a Azul por la Ruta Nacional Nº 3, la primera movilización del año para reclamar por la construcción de la autovía.

La convocatoria tuvo lugar a las 16:30 y fue impulsada por Vecinos Autoconvocados de Azul, quienes volvieron a manifestarse para reclamar por la construcción de la Autovía en la ruta 3.

Fuente: Noticias de Azul.

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