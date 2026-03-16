Primera movilización del 2026 para pedir por la Autovía en ruta 3

Este domingo por la tarde se realizó en la rotonda del Cristo, en el ingreso a Azul por la Ruta Nacional Nº 3, la primera movilización del año para reclamar por la construcción de la autovía.

La convocatoria tuvo lugar a las 16:30 y fue impulsada por Vecinos Autoconvocados de Azul, quienes volvieron a manifestarse para reclamar por la construcción de la Autovía en la ruta 3.

Fuente: Noticias de Azul.