Las Flores
Vecinos autoconvocados vuelven a reclamar por la construcción de la Autovía en la Ruta 3
Este domingo 14 de septiembre, a partir de las 15 horas, un grupo de vecinos autoconvocados de Las Flores volverá a concentrarse en la rotonda del Cristo, sobre la Ruta 3, para reclamar de manera pacífica y sin banderías políticas por la urgente construcción de la autovía.
La convocatoria surge ante la preocupación creciente por la cantidad de vidas que se ha cobrado esta traza vial. En la invitación, los organizadores expresaron con firmeza: “La Ruta 3 se ha cobrado demasiadas vidas. Es momento de hacernos escuchar y exigir a las autoridades una respuesta concreta y definitiva. ¡Basta de promesas! Queremos una ruta segura, queremos una autovía ya”.
El encuentro busca visibilizar una problemática histórica de la región y remarcar la necesidad de una obra largamente postergada, que consideran vital para garantizar la seguridad de quienes transitan a diario por el corredor vial.
Quienes decidan sumarse a la manifestación podrán llevar banderas, carteles y expresiones que acompañen el reclamo ciudadano. Los vecinos destacan que el objetivo es unirse como comunidad para exigir soluciones y recordar que, entre todos, se puede hacer la diferencia.
