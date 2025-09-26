Las Flores
Alerta amarilla por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h para Las Flores este sábado
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a Las Flores y la región durante la mañana de este sábado.
De acuerdo al organismo, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los principales fenómenos que podrían presentarse son:
- Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
- Importante actividad eléctrica.
- Ocasional caída de granizo.
- Ráfagas de viento que, en forma puntual, pueden alcanzar los 90 km/h.
Asimismo, se anticipa una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos valores puedan ser superados.
Las Flores bajo alerta naranja por fuertes tormentas
Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante la tormenta, retirar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Fiorella Propato convocada por primera vez a la Selección Mayor Argentina de Padel
Impactante hallazgo en el interior de un vehículo: la Justicia reveló que se trata de un feto humano de seis meses de gestación
Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
El Municipio de Azul demandó al Gobierno nacional por el actual estado de la Ruta 3
Alerta amarilla por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h para Las Flores este sábado
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras