Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Alerta amarilla por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h para Las Flores este sábado

Las Flores

Alerta amarilla por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h para Las Flores este sábado

Foto del avatar

Publicado

hace 21 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a Las Flores y la región durante la mañana de este sábado.

De acuerdo al organismo, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los principales fenómenos que podrían presentarse son:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.
  • Importante actividad eléctrica.
  • Ocasional caída de granizo.
  • Ráfagas de viento que, en forma puntual, pueden alcanzar los 90 km/h.

Asimismo, se anticipa una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos valores puedan ser superados.

Te puede interesar:

Las Flores bajo alerta naranja por fuertes tormentas

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante la tormenta, retirar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.