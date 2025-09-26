Alerta amarilla por tormentas y ráfagas de hasta 90 km/h para Las Flores este sábado

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a Las Flores y la región durante la mañana de este sábado.

De acuerdo al organismo, se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. Los principales fenómenos que podrían presentarse son:

Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Importante actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas de viento que, en forma puntual, pueden alcanzar los 90 km/h .

.

Asimismo, se anticipa una precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos valores puedan ser superados.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante la tormenta, retirar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.