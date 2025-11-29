Las Flores
Fin de semana inestable en Las Flores: se esperan lluvias, chaparrones y tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad en la ciudad, con jornadas frescas y la presencia sostenida de precipitaciones en distintos momentos del día.
Para este sábado, Las Flores amaneció con una mínima de 14°C y se espera que la temperatura ascienda apenas hasta los 20°C. Desde temprano comenzaron a percibirse condiciones húmedas, y el SMN confirmó la probabilidad de chaparrones durante la mañana, seguidos por lluvias más persistentes en horas de la tarde, escenario que mantendrá el cielo cubierto y una sensación térmica más baja de lo habitual para esta época del año.
El panorama del domingo no será distinto y también presentará un marcado carácter inestable. La jornada comenzará con una mínima de 13°C y alcanzará una máxima de 21°C. Durante la mañana podrían registrarse lluvias aisladas, aunque el momento de mayor atención llegará por la tarde, cuando el organismo oficial advierte la posible formación de tormentas fuertes en la región. Hacia la noche, el clima volverá a dejar espacio para nuevos chaparrones, cerrando un fin de semana pasado por agua.
Nuestra ciudad bajo Alerta Amarillo para este jueves, con condiciones que podrían empeorar a Naranja
Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones en caso de que las tormentas se intensifiquen, especialmente para quienes deban circular por rutas o zonas rurales.
Noticias Las Flores continuará brindando actualizaciones en tiempo real sobre el estado del tiempo y cualquier aviso del SMN que pueda surgir en las próximas horas.
