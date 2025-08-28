Los estudiantes florenses que residen en La Plata y Tandil tendrán transporte gratis para las elecciones

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Secretaría de Educación de la Municipalidad informó que se dispondrá de transporte gratuito para estudiantes universitarios que residen en las ciudades de La Plata y Tandil, con el fin de facilitar su traslado para participar de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.

Los viajes cuentan con cupo limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Detalles de los viajes

Desde La Plata : Salida: viernes 5 de septiembre, 19:00 hs (Plaza Moreno). Regreso: domingo 7 de septiembre, 19:00 hs (terminal de ómnibus).

: Desde Tandil : Salida: viernes 5 de septiembre, 19:00 hs (Garibaldi 955). Regreso: domingo 7 de septiembre, 19:00 hs (terminal de ómnibus).

:

Inscripción y reservas

Los interesados deberán comunicarse con la Secretaría de Educación para reservar su lugar: Teléfono: 02244-440956. WhatsApp: 2244-464216. Horario de atención: de 8 a 14 horas.