Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Los estudiantes florenses que residen en La Plata y Tandil tendrán transporte gratis para las elecciones

Las Flores

Los estudiantes florenses que residen en La Plata y Tandil tendrán transporte gratis para las elecciones

Foto del avatar

Publicado

hace 2 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

La Secretaría de Educación de la Municipalidad informó que se dispondrá de transporte gratuito para estudiantes universitarios que residen en las ciudades de La Plata y Tandil, con el fin de facilitar su traslado para participar de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.

Los viajes cuentan con cupo limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación.

Detalles de los viajes

  • Desde La Plata:
    • Salida: viernes 5 de septiembre, 19:00 hs (Plaza Moreno).
    • Regreso: domingo 7 de septiembre, 19:00 hs (terminal de ómnibus).
  • Desde Tandil:
    • Salida: viernes 5 de septiembre, 19:00 hs (Garibaldi 955).
    • Regreso: domingo 7 de septiembre, 19:00 hs (terminal de ómnibus).

Inscripción y reservas

Los interesados deberán comunicarse con la Secretaría de Educación para reservar su lugar: Teléfono: 02244-440956. WhatsApp: 2244-464216. Horario de atención: de 8 a 14 horas.

Te puede interesar:

La Provincia dispuso que el transporte será gratuito los días de las elecciones

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.