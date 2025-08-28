Las Flores
Los estudiantes florenses que residen en La Plata y Tandil tendrán transporte gratis para las elecciones
La Secretaría de Educación de la Municipalidad informó que se dispondrá de transporte gratuito para estudiantes universitarios que residen en las ciudades de La Plata y Tandil, con el fin de facilitar su traslado para participar de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 7 de septiembre.
Los viajes cuentan con cupo limitado, por lo que se recomienda reservar con antelación.
Detalles de los viajes
- Desde La Plata:
- Salida: viernes 5 de septiembre, 19:00 hs (Plaza Moreno).
- Regreso: domingo 7 de septiembre, 19:00 hs (terminal de ómnibus).
- Desde Tandil:
- Salida: viernes 5 de septiembre, 19:00 hs (Garibaldi 955).
- Regreso: domingo 7 de septiembre, 19:00 hs (terminal de ómnibus).
Inscripción y reservas
Los interesados deberán comunicarse con la Secretaría de Educación para reservar su lugar: Teléfono: 02244-440956. WhatsApp: 2244-464216. Horario de atención: de 8 a 14 horas.
