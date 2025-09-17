Connect with us
Noticias Las Flores

Vecinos y organizaciones de Las Flores se movilizaron en defensa de la salud y la educación pública

Las Flores

hace 6 minutos

Este miércoles 17 de septiembre, a las 19 horas, se llevó a cabo en la Plaza Mitre una concentración convocada por vecinas y vecinos de Las Flores en rechazo a los vetos aplicados a las leyes de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario.

La iniciativa surgió de padres y madres de estudiantes de la Universidad Pública, junto a estudiantes, egresados, organizaciones sociales, sindicales y políticas, que invitaron a la comunidad a sumarse a la actividad en defensa de la salud, el Hospital Garrahan y la educación pública en general.

Durante la jornada, los presentes remarcaron la importancia de garantizar recursos para el sistema sanitario y la universidad pública, pilares fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad.

La concentración contó con el acompañamiento de distintas organizaciones como la CGT, Asociación Bancaria, UPCN, UDOCBA, la Comisión de Familiares y Amigos de Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado, Sanidad, La Cámpora, FEB, Movimiento Evita, Derecho al Futuro y SUTEBA, junto a docentes activos y jubilados, así como padres, madres y alumnos de la universidad pública.

Con un marco plural y participativo, la movilización reafirmó el compromiso colectivo de la ciudadanía florense en defensa de los derechos a la salud y a la educación de calidad.

