Las Flores
Prevención del Hantavirus: autoridades sanitarias difunden medidas claves ante los recientes casos en la provincia
Ante los recientes casos registrados en la Provincia de Buenos Aires, la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal brinda a la población recomendaciones para prevenir el Hantavirus. El virus Hanta se encuentra en la orina, la saliva y la excreta de roedores y se transmite a los seres humanos por inhalación, por contacto directo y por mordeduras.
Están más expuestos los pobladores rurales, cazadores, pescadores, trabajadores agropecuarios, personas que realizan actividades de desmalezamiento y acampantes.
Para prevenir, se recomienda mantener la vivienda limpia para evitar la presencia de roedores, almacenar la comida en lugares cerrados, mantener la basura en recipientes con tapas herméticas y evitar que los roedores entren o hagan nidos en las casas.
Es importante colocar huertas y leñas lejos del hogar, cortar pastos y malezas y ventilar lugares cerrados antes de ingresar, sin barrer, limpiando con lavandina diluida en agua.
Si acampás, hacelo lejos de maleza y basurales y no duermas directamente sobre el suelo.
IMPORTANTE: Para manipular un roedor debés utilizar siempre guantes y ropas de protección, cubriéndote la boca y la nariz con un pañuelo húmedo. No convivas con roedores.
Si encontrás un roedor vivo: utilizá venenos o tramperas para roedores. No intentes golpearlo o matarlo.
Si encontrás un roedor muerto: debés rociarlo con lavandina y dejar actuar 30 minutos. Colocalo en una bolsa sellada. Es necesario colocarla en una segunda bolsa antes de enterrarlo o quemarlo.
Los síntomas que pueden presentarse son: fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, pudiendo aparecer también dificultad respiratoria. Ante estos síntomas, consultá inmediatamente al Centro de Salud más cercano a tu domicilio.
Para más información y consultas dirigirse a la Secretaría de Salud Pública en Av. Rivadavia 363, Tel. 441570, o a la Dirección de Bromatología y Cuidado Animal en Av. Manuel Venancio Paz Nº 1114, tel. 442236.
