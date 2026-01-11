Murió una nena de 10 años por Hantavirus en General Belgrano y refuerzan el bloqueo sanitario

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Una niña de 10 años, identificada como Mía Celeste Rodríguez, falleció por Hantavirus en la ciudad bonaerense de General Belgrano, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad local en un contexto de aumento de casos de esta enfermedad de alta letalidad en la provincia de Buenos Aires.

El municipio confirmó oficialmente que el fallecimiento se produjo el 8 de enero, tras la validación del diagnóstico en articulación con las autoridades sanitarias provinciales y de acuerdo con los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Mía residía en el paraje rural Chas, una zona donde el Municipio de General Belgrano comenzó a implementar acciones de bloqueo sanitario, que incluyen tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización, con el objetivo de prevenir nuevos contagios.

El comunicado oficial del Municipio

A través de un comunicado difundido este viernes 9 de enero, las autoridades locales expresaron su acompañamiento a la familia de la niña y aseguraron que el caso fue abordado “siguiendo estrictamente los protocolos vigentes”.

“El caso fue tratado desde el primer momento conforme a los procedimientos establecidos y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas necesarias para el control del foco”, indicaron desde la Secretaría de Salud municipal.

Además, buscaron llevar tranquilidad a la población al remarcar que el Hantavirus no se transmite por el contacto social cotidiano, sino principalmente por la inhalación de partículas contaminadas con heces, orina o saliva de roedores infectados.

Cuestionamientos de vecinos

En paralelo, vecinos de la zona manifestaron cuestionamientos sobre la atención inicial que recibió la niña en el hospital municipal. Según relataron, Mía habría recibido indicaciones de tratamiento con ibuprofeno pese a que su cuadro de salud se agravaba con el correr de los días.

También señalaron que el traslado a La Plata fue realizado por decisión de la familia, a partir de recomendaciones médicas, sin que el municipio gestionara el derivación.