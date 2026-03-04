Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Hemoterapia incorporó nuevo equipamiento y mejora la seguridad transfusional en el Hospital local

Las Flores

Hemoterapia incorporó nuevo equipamiento y mejora la seguridad transfusional en el Hospital local

Foto del avatar

Publicado

hace 3 horas

-

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

0
Compartir

El área de Hemoterapia del principal centro de salud de la ciudad sumó en los últimos días un incubador y una centrífuga médica, incorporaciones que permiten fortalecer la infraestructura tecnológica del servicio y optimizar los procesos de trabajo diarios.

Desde el sector destacaron que el nuevo equipamiento aporta mayor precisión y seguridad en los estudios que allí se realizan, mejorando la calidad de atención y reduciendo tiempos en los procedimientos técnicos.

“El equipamiento cuenta con tecnología en gel, lo cual incrementa la seguridad transfusional en los estudios que se realizan”, explicó el Lic. Facundo Cillero, remarcando la importancia de esta incorporación para el funcionamiento del área.

Te puede interesar:

La vacunación antigripal comienza el 9 de marzo en toda la provincia de Buenos Aires

Asimismo, señaló que “esta incorporación representa un paso más en el crecimiento de Hemoterapia del Hospital, consolidando el compromiso con la calidad, la mejora continua y el acompañamiento responsable de cada paciente”.

De esta manera, el servicio continúa avanzando en la modernización de sus recursos, reafirmando el objetivo de brindar prestaciones seguras, eficientes y acordes a las demandas actuales del sistema de salud.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.