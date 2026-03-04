Hemoterapia incorporó nuevo equipamiento y mejora la seguridad transfusional en el Hospital local

El área de Hemoterapia del principal centro de salud de la ciudad sumó en los últimos días un incubador y una centrífuga médica, incorporaciones que permiten fortalecer la infraestructura tecnológica del servicio y optimizar los procesos de trabajo diarios.

Desde el sector destacaron que el nuevo equipamiento aporta mayor precisión y seguridad en los estudios que allí se realizan, mejorando la calidad de atención y reduciendo tiempos en los procedimientos técnicos.

“El equipamiento cuenta con tecnología en gel, lo cual incrementa la seguridad transfusional en los estudios que se realizan”, explicó el Lic. Facundo Cillero, remarcando la importancia de esta incorporación para el funcionamiento del área.

Asimismo, señaló que “esta incorporación representa un paso más en el crecimiento de Hemoterapia del Hospital, consolidando el compromiso con la calidad, la mejora continua y el acompañamiento responsable de cada paciente”.

De esta manera, el servicio continúa avanzando en la modernización de sus recursos, reafirmando el objetivo de brindar prestaciones seguras, eficientes y acordes a las demandas actuales del sistema de salud.