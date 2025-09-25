Capital Federal
Fin de las retenciones cero: en tres días se registró el cupo de u$s 7 mil millones
La medida regía hasta el 31 de octubre o hasta que se cumpliera la meta de liquidaciones establecida. Ocurrió lo segundo y, en tres días, volvieron las alícuotas vigentes al viernes
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) anunció que ya se alcanzó la registración del cupo de u$s 7 mil millones previsto por el decreto 682/2025, que bajó temporalmente a cero las retenciones a la exportación de productos agropecuarios. De ese modo, dio de baja este régimen y repuso para las nuevas declaraciones juradas de ventas al exterior las alícuotas de derechos de exportación vigentes hasta el viernes pasado.
La suspensión de retenciones fue anunciada el lunes como parte de las medidas para frenar la corrida cambiaria que la semana pasada dejó al gobierno contra las cuerdas. El límite de la medida era el 31 de octubre, días después de las elecciones, o el cumplimiento del cupo de u$s 7 millones en liquidaciones que se había fijado el gobierno.
Lo segundo ocurrió en tiempo récord, de tal manera que la eliminación de los derechos de exportación, un histórico reclamo del sector agropecuario, duró tres días. La soja, por ejemplo, volverá a pagar retenciones por 26,5% para el poroto y el 24,5% para los subproductos.
Domingo 28, corte programado de energía
Deportes en Mendoza: La evolución del fútbol y los héroes locales
Fiorella Propato convocada por primera vez a la Selección Mayor Argentina de Padel
El Gobierno oficializó una suba del 1,88% a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares
