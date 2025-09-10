Javier Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo Ministro de Interior

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Tras la debacle electoral en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei busca recuperar el control político de cara a las Legislativas del 26 de octubre próximo y designó Lisandro Catalán como ministro del Interior con el propósito de relanzar el ya casi inexistente diálogo con los gobernadores provinciales.

Así lo confirmó este miércoles el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de su cuenta en la red social X quien señaló además que el mandatario libertario también sumó a Catalán a la constitución de la Mesa Federal, también integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

«En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio», detalló Francos.

El anuncio fue rápidamente ratificado por el presidente Milei, también a través de un mensaje en la red social X en el que sentenció: «Mesa federal conformada».

Así, la golpeada gestión libertaria apuesta a abrir una nueva instancia de diálogo que el propio Milei se encargo de cerrar. Además de la Mesa Federal, Milei conformó una «mesa política nacional» con nombres ya conocidos de la gestión que dan cuenta de la continuidad de sus políticas. Forman parte de ella Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.

Hasta hoy, Catalán era el segundo de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese más que empantanado contacto con las provincias.