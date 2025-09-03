Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Accidente de tránsito en Pueblos Originarios: un motociclista colisionó con un auto estacionado

Las Flores

Accidente de tránsito en Pueblos Originarios: un motociclista colisionó con un auto estacionado

Foto del avatar

Publicado

hace 7 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito en la calle Pueblos Originarios, entre Avellaneda y Moreno.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

A raíz del siniestro, el conductor del rodado menor fue asistido en la escena, aunque no presentó heridas de consideración.

Te puede interesar:

Una mujer resultó herida tras ser embestida por un auto en 25 de Mayo y Pueyrredón

En el lugar trabajó personal policial para ordenar la situación y garantizar la normal circulación.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.