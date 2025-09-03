Accidente de tránsito en Pueblos Originarios: un motociclista colisionó con un auto estacionado

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En horas de la tarde de este miércoles, se produjo un accidente de tránsito en la calle Pueblos Originarios, entre Avellaneda y Moreno.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en el lugar.

A raíz del siniestro, el conductor del rodado menor fue asistido en la escena, aunque no presentó heridas de consideración.

En el lugar trabajó personal policial para ordenar la situación y garantizar la normal circulación.