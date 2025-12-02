Rauch
Accidente entre un camión y dos vehículos en Ruta 30
Un camión y dos vehículos quedaron involucrados este lunes en un confuso siniestro registrado en horas de la tarde en la Ruta Provincial N° 30, en proximidades a la ciudad de La Flores.
Según informó a La Nueva Verdad de Rauch el comisario Gabriel Sosa, un automóvil Toyota Corolla, un coche marca Audi y un camión quedaron implicados en el siniestro, que no registró heridos. El hecho motivó la rápida intervención de la policía de Rauch, Bomberos y personal de emergencias del Hospital Municipal.
Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque se atendió por precaución a una mujer embarazada que viajaba en uno de los vehículos.
La situación fue rápidamente controlada. No se informaron detalles del episodio. La ruta al momento del hecho se encontraba con agua producto de lluvias previas.
