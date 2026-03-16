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Bomberos realizaron un rescate animal en un árbol en Sarmiento y Pasteur

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Bomberos realizaron un rescate animal en un árbol en Sarmiento y Pasteur

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Este lunes 16 de marzo por la tarde, personal de Bomberos Voluntarios intervino en un operativo de rescate animal en la intersección de avenida Sarmiento y Pasteur.

El llamado se registró a las 16:53 horas, lo que motivó la salida del móvil N°25, a cargo del Sargento Nicolás País. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el animal se encontraba atrapado en un árbol de gran porte, por lo que debieron trabajar en altura utilizando los elementos adecuados para garantizar un rescate seguro.

Tras varios minutos de labor, el procedimiento concluyó a las 17:26 horas, logrando poner a salvo al animal sin que se registraran inconvenientes.

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El accionar del personal permitió resolver la situación de manera eficiente, destacándose una vez más la labor de los servidores públicos ante este tipo de intervenciones.

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