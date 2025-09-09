Ciclista hospitalizado tras chocar contra un auto en Avellaneda y 17 de Octubre

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Terminando la tarde de este martes se registró un nuevo accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Avellaneda y 17 de Octubre, en el Barrio Traut.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil y una bicicleta eléctrica. A raíz del impacto del rodado menor contra el vehículo, el ciclista —un hombre mayor de edad— sufrió golpes que requirieron la asistencia del SAME, siendo posteriormente derivado al nosocomio local para su atención médica.