Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Ciclista hospitalizado tras chocar contra un auto en Avellaneda y 17 de Octubre

Las Flores

Ciclista hospitalizado tras chocar contra un auto en Avellaneda y 17 de Octubre

Foto del avatar

Publicado

hace 2 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Terminando la tarde de este martes se registró un nuevo accidente de tránsito en la intersección de las avenidas Avellaneda y 17 de Octubre, en el Barrio Traut.

El siniestro fue protagonizado por un automóvil y una bicicleta eléctrica. A raíz del impacto del rodado menor contra el vehículo, el ciclista —un hombre mayor de edad— sufrió golpes que requirieron la asistencia del SAME, siendo posteriormente derivado al nosocomio local para su atención médica.

Te puede interesar:

Impacto entre un auto y una motocicleta: asistida la conductora del rodado menor

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.