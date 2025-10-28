Colisión entre auto y moto: el conductor del rodado menor escapó del lugar tras dejar a su acompañante con lesiones graves

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

En la noche del lunes, alrededor de las 20:20 horas, se registró un siniestro vial en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Avenida San Martín, en la ciudad de Las Flores.

Por motivos que aún se tratan de establecer, un automóvil Ford Escort conducido por una mujer de 62 años colisionó con una motocicleta, la cual fue secuestrada por personal policial. Producto del impacto, uno de los ocupantes del rodado menor, un menor de edad de 11 años, fue trasladado por personal del SAME al Hospital local, donde se le diagnosticó una fractura occipito temporal, con pronóstico reservado.

El conductor de la motocicleta, también menor (16), se retiró inicialmente del lugar pero posteriormente fue identificado. Según el informe médico, presenta excoriaciones leves y fue dado de alta.