Detuvieron a un florense radicado en Tandil por abusos sexuales cometidos en Las Flores
Un hombre oriundo de Las Flores, actualmente radicado en la ciudad de Tandil, fue detenido en las últimas horas acusado de haber cometido abusos sexuales en nuestra ciudad.
Según se informó, los hechos habrían ocurrido tiempo atrás en Las Flores, donde las víctimas realizaron la denuncia que dio inicio a la investigación judicial. Tras reunir distintas pruebas y testimonios, la Fiscalía interviniente solicitó la detención del sospechoso, que finalmente fue concretada por personal policial en Tandil.
El hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía N° X del Departamento Judicial Azul con Fiscalía de Las Flores, que instruye la causa por abuso sexual.
Las actuaciones continúan en el marco del proceso judicial, y por el momento no se brindaron mayores detalles ya que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario.
